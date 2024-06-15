Festivale renkli kapanış

Festival başkanlığını Zeki Sincar'ın yaptığı Nefise Karatay ile Wilma Elles'in sunuculuğunu üstlendiği organizasyona ünlü isimler katıldı. Ufuk Özkan ile Metin Yıldız da tek kişilik gösterileriyle festivale renk kattı. Festival jürisi Alper Mestçi, Tümay Özokur, İlker Savaşkurt ve Buğra Kekik'in oylarıyla dereceye giren filmlere ödülleri Mardin Valisi Tuncay Akkoyun tarafından takdim edildi.