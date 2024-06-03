Festival başlıyor
2. Mardin Uluslararası Film Festivali başlıyor. 5-7 Haziran'da yapılacak olan festivalde Ufuk Özkan'ın ‘Ufuk Çizgisi' oyunu ücretsiz sahnelenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen 2. Mardin Uluslararası Film Festivali başlıyor. Festival Zeki Sincar başkanlığında bu yıl 5-7 Haziran'da yapılacak. Festivalde Ufuk Özkan'ın 'Ufuk Çizgisi' oyunu ücretsiz sahnelenecek. Festivalde Ali Sürmeli, Nefise Karatay, Wilma Elles ve Çiğdem Tunç gibi isimler halkla buluşacak.