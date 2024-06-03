Festival başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen 2. Mardin Uluslararası Film Festivali başlıyor. Festival Zeki Sincar başkanlığında bu yıl 5-7 Haziran'da yapılacak. Festivalde Ufuk Özkan'ın 'Ufuk Çizgisi' oyunu ücretsiz sahnelenecek. Festivalde Ali Sürmeli, Nefise Karatay, Wilma Elles ve Çiğdem Tunç gibi isimler halkla buluşacak.