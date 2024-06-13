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13 Haziran 2024 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 14:44:00

Ferhat Göçer'den muhteşem konser!

Kaynak: IHA

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Şarkıcı Ferhat Göçer, Samsun Kültür Yolu Festivalleri kapsamında konser düzenledi. Sevilen şarkılarla hayranları Ferhat Göçer'e eşlik etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Samsun'da birbirinden çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festival kapsamında sahne alan şarkıcı Ferhat Göçer, hayranlarına unutulmaz bir konser sundu.

Göçer'i dinlemeye binlerce Samsunlu festival alanına akın etti.

Ferhat Göçer, en sevilen şarkıları ve ünlü müzisyenlerin eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile adeta Samsunluları coşturdu.

Konser, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

FESTİVALDE ÇOCUKLAR DA EĞLENDİ!

Festival kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlendi.

Doğupark'ta kurulan 'Çocuk Köyü' gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı.

Etiketler : ferhat göçer samsun konser
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