VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Maden kazası soruşturması: 25 gözaltı kararı
Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı
Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak
"Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkes faydalanmalı"
"İnmenin üç erken belirtisinde hemen 112'yi arayın" uyarısı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam e...
Yunanistan'daki 29 Ekim Resepsiyonu'na tehdit telefonu
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
"KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik"
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor
Azerbaycan'da, Fransa'da görüşülecek, ülkeye yaptırım öngören karara karşı imza kampanyası başlatıldı
At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak
Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
27 Ekim 2022 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 17:39:00

Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayede evi Christie's'de "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" isimli müzayede düzenlendi.

Müzayedede, çağ açıp çağ kapatan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği çok nadir bir madalyon açık artırmaya çıkarıldı.

Fatih'in unvanının "Bizans İmparatoru" olarak yazıldığı madalyon, 38 bin sterlinden (yaklaşık 821 bin Türk lirası) alıcı buldu.

Kimliği açıklanmayan alıcı, madalyon için vergi de ödeyecek.

Madalyonunun üzerinde "Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed" yazıyor.

Bronzdan dökülen, 11,5 santimetre çapındaki madalyon, Rönesans'ın en güzel portre madalyonlarından biri sayılıyor.

İtalyan heykeltıraş ve ressam Costanza de Ferrara'nın yaptığı madalyon, Fransız koleksiyoner Charles Dupriez'nin ailesi tarafından mezata konulmuştu.

Etiketler : fatih sultan mehmet madalyon ingiltere
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
25 günde ayrıldı

25 günde ayrıldı
Miami'den İstanbul'a

Miami'den İstanbul'a
Kıyafetleri miniklere umut olacak

Kıyafetleri miniklere umut olacak
Babalık yakıştı

Babalık yakıştı
Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu

Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu
Sahnede fenalaştı

Sahnede fenalaştı
Tuba'yı geçti

Tuba'yı geçti
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX