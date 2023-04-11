Farkındalık konseri

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede otizmli bireylerden oluşan orkestra ve korolar sahne alırken, halk oyunları ekipleri dans gösterilerini sergiledi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede şarkıcı Cem Belevi de sevilen şarkılarını bu kez otizmli bireyler için söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerin de şarkılara eşlik etmesi ile gecede güzel görüntüler oluştu.