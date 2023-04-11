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Farkındalık konseri
11 Nisan 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:40:00

Farkındalık konseri

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Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede otizmli bireylerden oluşan orkestra ve korolar sahne aldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede otizmli bireylerden oluşan orkestra ve korolar sahne alırken, halk oyunları ekipleri dans gösterilerini sergiledi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecede şarkıcı Cem Belevi de sevilen şarkılarını bu kez otizmli bireyler için söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerin de şarkılara eşlik etmesi ile gecede güzel görüntüler oluştu.

Etiketler : dünya otizm farkındalık günü otizmli cem belevi farkındalık

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