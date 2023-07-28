Eti Bakır Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor!

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu, tarihsel servetiyle tüm dünyanın odağında olmayı sürdürüyor. Yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için seferber olan Eti Bakır, Samsun İkiztepe Höyüğü'nün ardından bu kez de Harput'un köklü tarihine sahip çıkıyor. Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan Harput Kalesi kazılarına sponsor olan şirket, burada beş bin yıllık kültürün izlerini sürecek.



'YERİN ALTINDAKİ TÜM CEVHERLERİ ÇIKARIYORUZ'

Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, şirketin Cengiz Holding çatısı altında yaklaşık 20 yıldır madencilik faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi bu madenleri yerin altından çıkarıyoruz. Türkiye'de yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz" dedi.

Yıllık 70.000 tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık %20'sini karşıladıklarını belirten Akbaş, Eti Bakır'la ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz. 9 tesisi ve 5.500 çalışanıyla büyük bir aile olan Eti Bakır, %99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Elazığ'daki tesisimizi üç yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz."

'HARPUT TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ DEĞERİ'

Elazığ'ın yeraltı değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çeken Harput İç Kale Kazı Başkanı, Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Harput Kalesi kazılarıyla ilgili şunları söyledi: "Harput, M.Ö. 3000'lerden başlayıp, M.S. 1900'lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5.000 yıllık yerleşime sahip. Harput'ta yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kale; sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı aynı zamanda. Döneminin garnizonu olan kale, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak gibi önemli bir çalışmayı üstlenen Eti Bakır'a teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde Harput Kalesi'nin UNESCO Asıl Listesi'ne girmesini, Türkiye'nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını istiyoruz" dedi.