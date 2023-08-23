Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Erzurum'da opera ziyafeti yaşandı. Hakan Aysev ve Funda Uyanık'ın muhteşem yorumlarıyla sahnede Erzurumlulara "Akdeniz Esintileri" ile güzel bir opera gecesi yaşattı.

Çeşitli ülkelerden eserlerin seslendirildiği konserde sanatçılar, performanslarıyla beğeni topladı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda unutulmaz bir konser deneyimi yaşayan davetliler, sanatçıları ayakta alkışladı.