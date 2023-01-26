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26 Ocak 2023 Perşembe 11:51:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 11:51:00

Ercan Kesal, ikinci filminin çekimlerini yıl sonunda yapacak

Kaynak: AA

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D&R Hilton Edebiyat Buluşmaları kapsamında "Cebimdeki Ekmek Kırıntıları" adlı kitabının tanıtıldığı Kesal, yıl sonunda ikinci filminin çekimlerine başlayacağını söyledi.

Doktor, oyuncu, yazar, senarist ve yönetmen Ercan Kesal, "Cebimdeki Ekmek Kırıntıları" adlı kitabının tanıtım etkinliğinde, yıl sonunda ikinci filminin çekimlerine başlayacağını söyledi.

D&R ev sahipliğinde Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen etkinliğe katılan Kesal, son kitabını, sinema kariyerini ve gelecekteki projelerini anlattı.

Kesal, edebiyat ve sinemadaki kariyerini doğup büyüdüğü ortama borçlu olduğunu kaydederek, "Ben kasaba çocuğuyum. Esnaf çocuğu olarak büyüdüm. Bütün yazlarım ve tatillerim esnafa gazoz dağıtmakla, kamyon sürmekle, para toplamakla geçti. Hekimlik de insan sarraflığımı misliyle çoğalttı. Bütün bunlar bana hem gözlem yapma hem de okurum ve seyircime dokunma fırsatı verdi." dedi.

Şu anda bir dizide rol aldığına işaret eden sanatçı, "Dijital mecralar için yazdığım iki senaryo var ve olumlu dönüş aldık. Önümüzdeki sene onlar için sete çıkacağım. Ayrıca kendi ikinci filmim için senaryo çalışmaları sürüyor. 2023'ün sonlarında ikinci filmim için sete çıkacağım." diye konuştu.

Ercan Kesal, yayıncılıkla ilişkisinin 2013'teki "Peri Gazozu" kitabıyla başladığını dile getirdi.

Gazeteci Yenal Bilgici ile bir hafta süren söyleşinin sonucunda yeni kitabının ortaya çıktığını kaydeden sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Kitabın başlığını ben koydum. Yenal benden bir sunuş yazısı istedi. Sunuşu yazarken kafam, Hansel ve Gratel masallarındaki ekmek kırıntısı metaforuna takıldı. O masalda anneleri, Hansel ve Gratel'i ormana çıkarırken kaybolmasınlar diye ceplerine ekmek kırıntıları koyar ki çocuklarını o kırıntılardan bulabilsin. Fakat kuşlar o kırıntıları yer ve anneleri çocukları bulamaz. Benim hayatımdaki bütün deneyimler de cebime doldurduğum ekmek kırıntıları gibi."

Kesal, etkinliğin ardından, yeni kitabını okuyucuları için imzaladı.

"Peri Gazozu", "Evvel Zaman", "Nasipse Adayız", "Velhasıl", "Bozkırda Bir Gece Yarısı", "Cin Aynası" ve "Aslında..." adlı kitapları kaleme alan Kesal ayrıca "Nasipse Adayız" filminin de senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendi.

Etiketler : Doktor oyuncu yazar Ercan Kesal Cebimdeki Ekmek Kırıntıları
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