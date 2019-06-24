Enis Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı; gözyaşları sel oldu

Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu ve oğlu Eren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı. Törende İBB Şehir Tiyatroları Gene Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sanatçı Hamdi Alkan, Oyuncu Çiçek Dilligil, tiyatrocu Nedim saban ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasıyla başlayan tören, Fosforoğlu'nun ailesi ve yakınlarının konuşmasıyla devam etti. Fosforoğlu'nun cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden kılınana cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MODA CAMİİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için ilk olarak Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Fosforoğlu'nun naaşı törenin ardından Kadıköy Moda Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Ediz Hun, Erol Evgin ve Cem Yılmaz'ın aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncu için öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Erol Evgin, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm çok önemli bir değeri kaybettik. Türk tiyatrosunun Türk sinemasının başı sağolsun. Türk milletinin başı sağolsun" diye konuştu. Ediz Hun ise, "Hepimizin sevgilisi olan Enis'imizi kaybettik. Biz adalıyız. Çok eski beri dostluğumuz var. Bir hafta önce beraber oturduk konuştuk. Çok büyük bir kayıp. Mekanı cennet olsun "diye konuştu.

(DHA)