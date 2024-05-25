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Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri paylaşımı
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25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:56:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:56:00

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ziyaret ettiği Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan şule yüksel şenler vakfı kitap ve kültür günleri kitapsever ziyaret
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