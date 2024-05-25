Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ziyaret ettiği Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.
Kitapseverlerin buluşma noktası "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri" her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2024
Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık. @sysvakfi pic.twitter.com/VffArig1d8
Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.