Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapseverlerin buluşma noktası 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde. Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık." ifadelerini kullandı.

Kitapseverlerin buluşma noktası "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri" her yaşa hitap eden kitap ve etkinlikleriyle Rami Kütüphanesi'nde.



Edebiyatın ve kültürün en güzel renkleriyle buluşturan şenlik, 27 Mayıs'a kadar ziyarete açık. @sysvakfi pic.twitter.com/VffArig1d8 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 25, 2024

Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.