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29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:31:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:32:00

Emine Erdoğan 'Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Erdoğan, 150 yıllık kitaplardan ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eseri inceledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Kitap ve kağıdın hikayesini okumak ve öğrenmek amacıyla 2016'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlayan, geçmişin ne kadar güçlü ve zengin değerlere sahip olduğunu paylaşmak ve çocuk ile gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Konservasyon ve Restorasyon Merkezi'ni kuran vakıf, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi"ni hazırladı.

Emine Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan, ham maddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı.

Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi.

Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki, Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi aldı.

Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

Emine Erdoğan'ın ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan İbrahim Sami Özen, atölyede kağıt, geleneksel Türk süsleme sanatlarında kullanılan boya, fırça ve diğer malzemelerin imalatıyla ilgili çalıştıklarını anlattı.

Özen, kağıdın, imal edildikten sonra en az 2 yıl "terbiyelenme" sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

Etiketler : emine erdoğan asitane vakfı sergi
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