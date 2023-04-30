Eğlence baharı

Maximum Uniq, mayıs ayında birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak. 2 Mayıs'ta Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu'nun başrolünde oynadığı "Ölü'n Bizi Ayırana Dek", 3-4-9 ve 10 Mayıs'ta Serkan Keskin'in yeni oyunu 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' Maximum Uniq sahnesinde olacak.6-17 ve 23 Mayıs'ta 'Aydınlıkevler', 8 Mayıs'ta KÖFN Açıkhava sahnesinde olacak. Minik misafirler ise 6 Mayıs'ta 'Seksen Günde Dünya Turu' izleyecek.