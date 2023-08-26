Edirne Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin en kıymetli tarihi hazinelerinden biri olan Edirne Sarayı gün yüzüne çıkarılacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren alanda incelemede bulundu.

Sarayın ayağa kaldırılan yapılarını gezen Vali Sezer, çalışmalarla ilgili restorasyon ekibinden bilgi aldı.

EDİRNE SARAYI



1450 yılında inşasına başlanan Edirne Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gördü.

Zaman içerisinde eklentilerle genişleyen saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı. 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap olan ve 1827'de kısmi tamir gören saray, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı. Saray, en büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa dönemlerindeki tamiratlarda birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu sadece 11 yapı ulaşabildi.