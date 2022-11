Edib Çapanoğlu: Edebiyat, İnsan Olduğunuzu Hatırlamanızı Sağlıyor

İlk kitabı "Seninle Her Şeye Varım Ben"i okurlarıyla buluşturan Çapanoğlu, edebiyatın birçok misyonu olduğunu, her birinin de çok değerli olduğunu ifade etti: "Edebiyat, insan olduğumuzu hatırlatıyor. Yaratıcılık ve özgünlüğün dahil olduğu çalışmaların her biri çok özeldir. Çünkü insanın duygusuna hitap eden yönü bulunur. 'Bir kitap okudum hayatım değişti' bir klişe olsa da aslında doğru bir söz. Çünkü öyle bir kitap okursunuz ki kendinizi bulursunuz."

Edebiyat dünyasında yenilikçi projelerine devam edeceğinin altını çizen Çapanoğlu, bir yandan da spor alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. 5 sene amatör olarak futbol oynayan, 8 yıldır ise vücut geliştirme alanında çalışmalarını sürdüren Çapanoğlu, halihazırda fitness eğitmenliğini sürdürüyor. Bunun yanı sıra edebiyat dünyasına da ilk adımını attı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çapanoğlu, "Her insan, sevdiği alanları tespit ederek bu alanlarda çalışmalarda bulunabilir. Hayat o kadar kısa ki bir şeyleri ertelediğinizde, sonradan pişman olabilirsiniz. Ben de ne zamandır edebiyat dünyasına giriş yapmak istiyordum." ifadelerinde bulundu.

Yaratıcılık ve Özgünlüğün Dahil Olduğu Her Eylem Güzeldir

Edebiyatın yaratıcılık ve özgünlük üzerine kurulu olduğunu belirten Edib Çapanoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz sanatın her dalında hem yaratıcılık hem de özgünlük bulunuyor. Her ikisi de insanı olduğu gibi anlatabilecek enstrümanlar. Bu nedenle edebiyat da her ikisi de bulunuyor. Belki de edebiyatı çok sevmemin en önemli nedeni budur. İnsanı anlatacaksak yaratıcı olmalıyız, bir yandan da özgün çalışmalarda bulunmalıyız. Çünkü her insan bir diğerinden farklıdır."

İlk kitabını çıkardığı için mutlu olduğunu fakat çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam etmek istediğini belirten Çapanoğlu, "İlk kitabımı çıkardım, yeni çalışmalara yelken açacağım. Gerçekleştirmek istediğim çok proje var. Bunların her biri çok değerli. Bu nedenle zaman geçirmeden her birine başlamak istiyorum. Dediğim gibi hayat çok kısa ve bir şeyleri ertelemek, sonradan pişman olmamıza neden olabilir. Her şey en doğru anda güzeldir." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.