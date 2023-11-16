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16 Kasım 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 10:30:00

Düzce'de antik kentte "aslanlı mozaik" bulundu

Kaynak: AA

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Düzce'de yer alan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik bulundu.

Konuralp bölgesindeki antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı.

Tiyatronun üst kısmında bulunan alanda çalışan kazı ekibi, portikoya (üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri) bağlı bir yapı içerisinde aslanlı mozaiğe rastladı.

Uzmanlar, yeni rastlanan mozaikli odanın, geç Roma dönemine ait bir kült alanını (bir toplumun veya grubun belirli değerleri, inançları, gelenekleri, sanatı ve diğer kültürel unsurları içeren genel bir yaşam tarzını ifade ettikleri alan) temsil ettiği düşünüyor.

Duvar ölçüleri yaklaşık olarak 4,51x6,42 metre olan yeni bulgunun, iç duvarlarının ise kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalarla kaplı ve odanın kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu belirlendi.

Odanın kuzeyinde de iç tarafa doğru bir platform temeli gözlemlendi. Tüm odanın ince işçilik ile yapılmış beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan (çeşitli renklerdeki küçük mozaik taş) oluşan bir mozaik tabanla kaplı olduğu tespit edildi.

Geometrik desenlerle bezeli mozaiğin kenarlarının daha büyük ve renkli tesseralardan oluşan bir çerçeve şeklinde yapıldığı, ortasında ise daha küçük tesseralarla yapılan dörtgen çerçevenin iç tarafında bir sahne betimlendiği belirlendi.

Uzmanlar, bu alanda bulunan davul ve flüt betimlemeleriyle oda içinden çıkan eserlerin "Dionysos Kült Mekanı" olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

"İYİ KORUNMUŞ, NADİR BİR MOZAİK YAPI ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR"

Yeni bulgu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce Konuralp (Prusias ad Hypium) Antik Kenti'nde devam eden kazılarda antik tiyatroda sofanın bulunduğu üst kısımda, bir çam ağacına bakan iki aslan, ağacın dallarında davul ve pan flütün betimlendiği, dönemine ilişkin iyi korunmuş, nadir bir mozaik yapı ortaya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yaptığı açıklamada, tiyatro kazılarında yeni bir gelişme daha yaşandığını belirterek, tiyatro aksının tam ortasına mozaiklerle süslü alanın iyi korunmuş ve dönemini yansıtan bir yapı olduğunu dile getirdi.

Konuralp kazılarına verdikleri öneme işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılarda her gün yeni bir eserle karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık. Bu mozaik buradaki antik tiyatronun gün ışığına çıkmamış önemli bir unsuru. Daha önce de burada bir Medusa heykeli, Apollon heykeli ve yine Büyük İskender'in heykelini bulmuştuk. Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, aslanlı mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce'nin kalbi, inşallah Türkiye'de de önemli bir destinasyon merkezi olacak."

Etiketler : düzce prusias ad hypium antik kenti aslanlı mozaik
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