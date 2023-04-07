VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
ABD Hava Kuvvetleri asker alımında vücut kitle endeksi kriterlerini gevşetti
Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
07 Nisan 2023 Cuma 13:10:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:10:00

Dünyaca ünlü I Musici grubu, 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'da

Kaynak: AA

ABONE OL

I Musici 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'daki ilk konserini verdi.

Müzik grubu, 1952'de Roma'da verdikleri ilk resmi konserlerinin 70. yıl dönümü kapsamında, CSO Ada Ankara'da başkentli sanatseverlerle buluştu.

Grup, son çıkardıkları albümleri Vivaldi ve Verdi-Dört Mevsim eserleri ile dinleyici karşısına çıktı.

Unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Etiketler : Müzik grubu 1952'de Roma Vivaldi ve Verdi-Dört Mevsim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX