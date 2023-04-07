Dünyaca ünlü I Musici grubu, 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'da
Kaynak: AA
I Musici 70. yıl turnesi kapsamında Ankara'daki ilk konserini verdi.
Müzik grubu, 1952'de Roma'da verdikleri ilk resmi konserlerinin 70. yıl dönümü kapsamında, CSO Ada Ankara'da başkentli sanatseverlerle buluştu.
Grup, son çıkardıkları albümleri Vivaldi ve Verdi-Dört Mevsim eserleri ile dinleyici karşısına çıktı.
Unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.
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