Dünya çapında sanat turu: 24 - 30 Haziran 2024

Sanatseverler için Haziran ayı, dünyanın dört bir yanında düzenlenen sanat etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. İşte 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bazı öne çıkan etkinlikler:

KONSERLER



2. The Rolling Stones: 27 ve 30 Haziran'da Chicago'da sahne alacak.

3. Rammstein: 27 ve 28 Haziran'da Belçika'nın Oostende kentinde konser verecek.

4. Sting: 24 Haziran'da Paris'te hayranlarıyla buluşacak.

5. Taylor Swift: 28 ve 30 Haziran'da Dublin'de sahne alacak.

6. Foo Fighters: 24 Haziran'da Cardiff, 27 Haziran'da Birmingham'da konser verecek.

7. AC/DC: 26 Haziran'da Viyana, 29 Haziran'da Zürih'te sahne alacak.

8. Green Day: 24 Haziran'da Glasgow, 29 Haziran'da Londra'da sahne alacak.

9. Travis Scott: 28 Haziran'da Hollanda'nın Arnhem kentinde konser verecek.

10. Judas Priest: 26 Haziran'da Kopenhag'da sahne alacak.

11. Liam Gallagher: 27 ve 28 Haziran'da Manchester'da solo olarak sahne alacak.

PARİS: MODERN SANAT FUARI



Paris, modern sanatın kalbinin attığı yer olacak. Dünyaca ünlü sanatçıların eserleri, şehrin en prestijli galerilerinde sergilenecek. Modern sanatın en yeni ve çarpıcı örneklerini keşfetmek için bu fuar kaçırılmamalı.

NEW YORK: PERFORMANS SANATLARI FESTİVALİ



New York'ta düzenlenen Performans Sanatları Festivali, tiyatro, dans ve müziği bir araya getiriyor. Broadway'in ışıkları altında, dünyanın en yetenekli sanatçılarının performanslarını izleme fırsatı bulabilirsiniz.

TOKYO: DİJİTAL SANAT SERGİSİ



Tokyo, dijital sanatın sınırlarını zorlayan bir sergiye ev sahipliği yapacak. En yeni teknolojiler kullanılarak oluşturulan interaktif eserler, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunacak. Dijital sanatın geleceğini görmek isteyenler için ideal bir etkinlik.

LONDRA: KLASİK SANAT KOLEKSİYONLARI



Londra'da klasik sanatın büyüsüne kapılabilirsiniz. Ünlü müzeler ve galeriler, Rönesans'tan Barok dönemine kadar uzanan geniş koleksiyonları sergileyecek. Sanat tarihinin en önemli eserlerini yakından görmek isteyenler için Londra doğru adres.

BERLİN: SOKAK SANATI FESTİVALİ



Berlin, sokak sanatının enerjisini yansıtan bir festivale ev sahipliği yapacak. Grafiti sanatçıları, canlı performanslar ve atölyelerle dolu bu festival, sokak sanatının yaratıcı ve özgün dünyasını keşfetmek için mükemmel bir fırsat.

ROMA: HEYKEL VE MİMARİ TURU



Roma, tarihi dokusu ve etkileyici mimarisiyle heyecan verici bir tur sunuyor. Şehrin dört bir yanına dağılmış heykelleri ve antik mimari harikalarını keşfederken, sanatın tarih boyunca nasıl evrildiğini göreceksiniz.

Bu etkinlikler, sanatın farklı dallarını ve tarzlarını keşfetmek isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Sanatseverler, bu tarihleri ajandalarına not etmeli ve dünya çapında gerçekleşecek bu muhteşem etkinlikleri kaçırmamalı!