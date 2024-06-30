“Dune Mesihi” filminin vizyon tarihi açıklandı!

Bilim kurgu dünyasının kült serilerinden biri olan "Dune", sinema yolculuğuna "Dune Mesihi" (Dune: Messiah) filmiyle devam ediyor. Denis Villeneuve'un yönetmenliğinde büyük başarı elde eden serinin üçüncü filmi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İlk iki filmin kazandığı büyük beğeni ve gişe başarısının ardından, "Dune Mesihi"nin vizyon tarihi de açıklandı. İşte, serinin yeni filmi hakkında bilmeniz gerekenler ve vizyon tarihi detayları...

SERİNİN DEVAMI: "DUNE MESİHİ"



2021'de vizyona giren "Dune" filmiyle başlayan bu yeni serüven, izleyicilerin ve eleştirmenlerin büyük beğenisini kazanmıştı. Serinin ikinci filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" (Dune: Part Two) ise geçtiğimiz Mart ayında gösterime girerek ilk ayında 631 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve başarısını kanıtladı.

VİZYON TARİHİ VE DETAYLAR



Henüz çok fazla detay paylaşılmasa da "Dune Mesihi" için vizyon tarihi açıklandı. Film, 18 Aralık 2026 tarihinde sinemalarda olacak. Bu yeni film, Paul Atreides karakterinin Lisan al Gaib olduktan sonra savaşı Arrakis'ten galaksilerin ötesine taşıdığı dönemi anlatacak.

YILDIZ KADRO



"Dune" serisi, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi yıldız isimleri kadrosunda barındırıyor. Bu güçlü kadro, serinin hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor.

BEKLENEN BAŞARI



Denis Villeneuve'un yönetimindeki "Dune" serisi, görsel efektleri, güçlü hikayesi ve derin karakter analizleri ile sinema dünyasında önemli bir yer edindi. "Dune Mesihi"nin de bu başarıyı devam ettirmesi ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor.