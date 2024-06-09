VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
09 Haziran 2024 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 07:44:00

Dublörlere Oscar yolda

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Oscar Ödülleri her yıl sahiplerini bulurken İyi Dublör Oscar'ı için yürütülen kampanya da yıllardır devam ediyor.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri her yıl sahiplerini buluyor. En İyi Dublör Oscar'ı için yürütülen kampanya ise yıllardır sürüyor.

"BU FİLM DEV BİR KAMPANYA"

Ryan Gosling'in Dublör'de (The Fall Guy) yıpranmış dublör Colt Seavers'ı canlandırdıktan sonra galada "Bu film dublörlere Oscar kategorisi kazandırmak için dev bir kampanya" sözleriyle hareket daha da güçlendi.

Akademi CEO'su Bill Kramer, Empire'a organizasyonun bu çağrıyı değerlendirdiğini açıkladı.

Etiketler : oscar ödülleri ryan gosling dublör
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
İndirimleri takip ediyormuş

İndirimleri takip ediyormuş
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX