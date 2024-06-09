Dublörlere Oscar yolda

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri her yıl sahiplerini buluyor. En İyi Dublör Oscar'ı için yürütülen kampanya ise yıllardır sürüyor.

"BU FİLM DEV BİR KAMPANYA"



Ryan Gosling'in Dublör'de (The Fall Guy) yıpranmış dublör Colt Seavers'ı canlandırdıktan sonra galada "Bu film dublörlere Oscar kategorisi kazandırmak için dev bir kampanya" sözleriyle hareket daha da güçlendi.

Akademi CEO'su Bill Kramer, Empire'a organizasyonun bu çağrıyı değerlendirdiğini açıkladı.