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27 Nisan 2023 Perşembe 10:44:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 10:44:00

Diyarbakır'da "14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da düzenlenen "14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışından önce Sur Özel Öğretim Okulu'nun Özel Sesler Korosu sanatçı Bedri Ayseli ile türkü söyledi.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin tarımsal sanayisini geliştirmeden ülkesini geliştiremediğini ifade etti.

Salgın ve depremin tarım sanayisinin insan varlığı için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Kaya, "Biz bu tür fuarları çiftçimize toprağı nasıl sulaması, ekmesi gerektiğini, modern teknolojinin ne olduğu, verimin nasıl artması gerektiğiyle ilgili düzenliyoruz." dedi.

Fuarları çok önemsediklerini ve destek verdiklerini söyleyen Kaya, hedeflerinin Diyarbakır'da ayda bir fuar düzenlemek olduğunu dile getirdi.

"Yüzde 8 büyümüş bir fuarın açılışını gerçekleştiriyoruz"

ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Alagöz, şunları kaydetti:

"Bu fuar diğer iller tarafından da takip ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin depremden sonraki ilk fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Son düzenlediğimiz fuara nazaran yüzde 8 daha fazla büyümüş bir fuarın açılışını gerçekleştiriyoruz. 1 yıl önce 100 katılımcıyla açtığımız bu fuar 108 katılımcıyla bugün kapılarını tekrar açıyor."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.

Mekanizasyon ve teknolojileri, hayvansal üretim makineleri, su ve sulama teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ile ilgili teknolojiler, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri, ilaçları ve ekipmanları konularında faaliyet gösteren 20 ilden 108 firmanın stant açtığı fuar, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Etiketler : Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ALZ Grup Yönetim Kurulu Cihat Alagöz
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