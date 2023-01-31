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"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi bugün açılacak
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31 Ocak 2023 Salı 14:13:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 14:13:00

"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi bugün açılacak

Kaynak: AA

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Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisinin açılışı bugün yapılacak.

Sergide, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlatlarına duyduğu özlemi yansıtan 42 fotoğraf yer alacak.

Sergideki fotoğraflar, projeksiyonla yansıtma tekniği kullanılarak çekildi.

Keçi Burcu'nda bugün açılışı yapılacak sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.

Etiketler : Keçi Burcu HDP il binası 14 Şubat
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