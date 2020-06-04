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04 Haziran 2020 Perşembe 08:32:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 08:38:00

Diriliş Ertuğrul ile ilgili bomba gelişme! 2020 yılından sonra...

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Türkiye'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü dünyaya yayıldı. Son olarak Pakistan'da ekranlara gelen dizi rekora koşuyor. Dizi ile ilgili 2014-2020 yılları arasında yapılan araştırma ise gündeme bomba gibi düştü.

Diriliş Ertuğrul dizisi Ramazan ayının başından itibaren Pakistan’da yayınlanıyor. Ülkede büyük bir ilgi gören dizi, birçok farklı konuyla gündem olmakta.

Asyalı sanatçıların Diriliş Ertuğrul’un jenerik müziğini çalarak başlattıkları sosyal medya etkileşimi büyük bir iz bırakmıştı. Pakistan’da dizinin Urduca yayınlanması geniş kitlelerin diziye büyük hayranlık beslemesini sağladı.

Pakistan Senatosu Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han ise Türk yapımlarıyla rekabet etme gereksiniminin Pakistanlı yapımcıları daha kaliteli diziler ortaya çıkarmaya zorladığını söylemişti. 

450 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Devlet kanalı PTV'de Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlanmasıyla Türk yapımlarına ilginin ülke geneline yayıldığını belirten Han, Türk dizilerinin Türk tarihi, İslam tarihi ve İslam kültürünü öğretmekte önemli araçlar olduğunu kaydetmişti.

AA'ya göre dizi PTV'de Urduca dublajla günde üç kere yayınlanıyor. Bunlardan biri yeni bölüm, diğer ikisi ise tekrar. Ayrıca YouTube kanalından da yayın yapılıyor.

Kanal bir ay gibi bir sürede 4,8 milyon abone sayısını ve 450 milyon izlenmeyi aştı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN ARAŞTIRMA

Youtube'da yer alan The Ranking hesabının son verileri ise büyük şaşkınlığa neden oldu. Yapılan araştırmada, Diriliş Ertuğrul’un ülkelerce popülerliğinin zamana göre dağılımı saptanmaya çalışıldı.

2014-2020 (Ocak ayı) yılları arasında yapılan araştırmada, Pakistan ve Hindistan, 2020 itibariyle Türkiye'yi geride bırakıyor. Ortaya çıkan sonuç Türkiye'yi gururlandırdı.

2020 yılı sonrası Yemen'in de Türkiye'yi geride bırakması bekleniyor.

İşte popülaritenin yıllara göre dağılımı:

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