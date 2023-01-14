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14 Ocak 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 17:30:00

Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Sergi, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Digizoo Kreatif Direktörü Aret Yıldız, serginin çok katmanlı bir teknolojik deneyim yaşattığına değinerek, "Projenin çıkış amacı hayvanları doğal ortamından çıkartmadan insanlarla nasıl buluşturabiliriz fikrinden ortaya çıktı." dedi.

Yıldız, projenin Polyvision Animasyon Stüdyosu tarafından 12 animasyon tasarımcısının çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, "Nesli tükenmiş hayvanları da daha yakından tanımaya imkan sağlayan sergi, teknolojinin gücüyle hayvanlarla bağ kurmanın yenilikçi bir yolunu sunuyor. Sergiyi gezenler, holografik hayvanların dünyasını keşfetmenin yanı sıra dijital bir köpeği sevip besleyebilecek, özel bir tünelde denizaltı ambiyansı yaşayacak ve yağmur ormanlarına kısa bir tur yapacak." diye konuştu.

Sergi, pazartesi hariç her gün 10:00 - 19:00 arası Çok Amaçlı Salon'da ücretsiz gezilebilecek.

Etiketler : dijital alem atatürk kültür merkezi hayvanlar alemi sergi
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