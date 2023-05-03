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03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:37:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:37:00

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, 16 Mayıs'ta başlıyor

Kaynak: AA

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Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 6, yurt dışından 4 tiyatro topluluğu oyun sergileyecek.

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, festival, 16-26 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda perde açacak.

Festivalde, Türkiye'den 6, yurt dışından 4 olmak üzere 10 oyun sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu "12 Öfkeli", G. Musrepov Kazak Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu "Karagöz", İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Ana-Dolu (Milli Mücalenin Cesur ve Kayıp Kadınları)", Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello", Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Ay'daki İlk Çift", Van Devlet Tiyatrosu "Scapın'in Dolapları", Küba Ecos Company "Bernarda, Hayır!", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu "Takma Kafana" adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "12 Öfkeli" oyunu ile 16 Mayıs saat 20.00'de başlayacak festivalde, çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı" atölyesini, Gökçesu Ulukut ve Selge Ezgi Zından ise "Kukla Yapım Atölyesi"ni küçük sanatseverlerle buluşturacak.

Festival oyunları biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Tiyatro gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

Etiketler : Antalya Devlet Tiyatrosu Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Ankara Devlet Tiyatrosu
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