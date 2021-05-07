Dergiler ve dosyalar

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisyle açılan dergi sayfalarında Haşim Şahin, Bilal Kemikli, Ömür Ceylan, Mustafa Özçelik, Hüsrev Hatemi ve daha pek çok kalem Yunus Emre'ye dair yazılarıyla yer alıyor.

Turan Karataş, Yunus ile ilgili yazısının bir bölümünde şu satırlara yer veriyor: Bir Yunus şiiri, okumasını bilene, nice irfan, bilgi, tecrübe ve görgü bağışlayabilir. Onlarca kitapta ancak bulunabilecek, binlerce satırdan alınabilecek duygu, düşünce ve öğüt bir tek şiirde sırlanmış olabilir.

Dil ve Edebiyat Dergisi ise edebiyat ve fikir dünyasının önemli şahsiyetlerinden Necip Fazıl Kısakürek'i dosya olarak ele alıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan derginin mayıs sayısında, Necip Fazıl dosyasının yanı sıra şiir ve hikayeler de okurların beğenisine sunuluyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Üzeyir İlbak, "Fetih, Oruç ve Necip Fazıl" başlıklı giriş yazısında, Necip Fazıl dosyasında övgü ve yergi levhalarını kırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Necip Fazıl yazıları, ileride Necip Fazıl'ı çalışacak arkadaşlara yeni bir ufuk açacaktır" diyor.

İki ayda bir yayınlanan Olağan Hikaye dergisi de yeni sayısında, 'ironi' dosyasıyla okur karşısında... Derginin, ironi konusu için bir üst başlığı da var: Hedefi vuran mızrak...

Kahramanmaraş'tan yayın hayatını sürdüren Yitiksöz dergisi nisan-mayısla birlikte 4. sayıya ulaştı.

Yazar Duran Boz'un genel yayın yönetmenliğinde çıkan derginin en önemli özelliği, Anadolu'da yeşeren taptaze kalemlerle birlikte, edebiyat dünyamızın tanınmış simalarını aynı sayfalarda buluşturuyor olması.

Şiir, deneme, eleştiri ve inceleme türünde yazıların yer aldığı Yitiksöz'de kitap değerlendirmeleri de var.

Derginin bu sayısında, edebiyat felsefesi üzerine düşünen-yazan isimlerden Mehmet Sabri Genç ile yeni kitabı 'Sanatın Seyri' (Vadi Yayınları) üzerine yapılmış bir söyleşi de bulunuyor.

Yine Kahramanmaraş mahreçli bir dergi olan Evvelahir ise Maraş ve çevresinin kültür dünyasına açılan bir pencere niteliğinde...

Kahramanmaraş Belediyesi bir de 'Kahramanmaraş Tasavvuf Musikisi' adlı bir de albüm yayınladı.

ANNELER GÜNÜ KONSERLERİ



Pop müziğin önemli isimlerinden Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, (PSM) dijital platformunda sevenleriyle buluşacak.

Birçok klasikleşmiş şarkıya sesiyle imza atarak hafızalarda yer eden Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) Online'da sahne alacak. Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.

Anneler Günü'ne özel bir başka konser de İş Sanat tarafından hazırlanan Yeni Türkü konseri. İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz olarak canlı kaydedilen konser, ilk gösterimin yapılacağı 9 Mayıs'tan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.

BEDİR ACAR

