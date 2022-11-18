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18 Kasım 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 09:30:00

Dergiler arasında…

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Sezai Karakoç, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören...

Şiirleri, öyküleri ve fikirleriyle düşünce dünyamızı yoğuran şahsiyetler olarak tarihteki yerlerini aldılar.

Bugün üçü de ebediyete irtihal etmiş olsalar da fikirleri ve eserleriyle yaşıyor; birkaç neslin düşünce dünyasını, şahsiyetini yoğuran ustalar olarak saygıyla anılıyorlar.

Yitik Söz dergisi, Rasim Özdenören'in çocukluğu, gençliği ve Hamle dergisi yılları üzerine bir söyleşi yayınlıyor son sayısında.

Özdenören ile (7 Haziran 2022 Salı akşamı) söyleşiyi yapan isim Necip Evlice aynı zamanda, son yıllarında üstat Nuri Pakdil'in de yakınındaki isim...

Dolayısıyla Karakoç, Özdenören ve Pakdil'i yakından tanıyanlardan...

Özdenören'in muhtemelen son söyleşisi idi bu; zira usta yazar, 23 Temmuz 2022'de aramızdan ayrıldı.

Derginin genel yayın yönetmeni Duran Boz da Ersin Nazif Güdoğan'a sorular yöneltiyor; suallerin odağında Fethi Gemuhluoğlu, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergileri...

Bir başka yazıda yazar-şair Mehmet Narlı, duygu ve düşünce dünyasını ören tarihsel ve kültürel hafızasından örnekler vererek Karakoç, Pakdil ve Özdenören'in kendi üzerindeki etkilerini anlatıyor.

Sabit Fikir dergisi biraz uzak diyarlara açılmış kapak dosyasında... Süleyman Doğru'nun kaleminden Latin Amerika'nın edebiyat dünyasındaki izlerini sürüyoruz.

'İspanyolca dünyada en çok kişi tarafından konuşlan ikinci anadil ve yirmiden fazla ülkenin resmi dili olması sebebiyle edebiyat alanında da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve bize muazzam bir külliyat sunuyor.

Evet, edebiyat Latin Amerika'da doğmadı ama altın çağını hiç tartışmasız orada yaşadı.'

Öyküleri ve öykü kuramına ilişkin özgün eserleriyle tanıdığımız Necip Tosun yakın zamanda 'Dünya Romanının Serüveni' adlı bir kitap yayınladı.

Ketebe'den çıkan kitapta Cervantes'den başlayıp Mo Yan'a kadar gelen ve bütün bir dünyaya yayılan roman birikimini inceleyen Tosun, Sabit Fikir'e söyleşi verenlerden...

Söyleşiden hazin bir cümle: İnsanımız kendi hikayesini merak etmiyor.'

Bu ayın dergilerinden Dil ve Edebiyat, insanlığın bitmeyen göç macerasını merceğe alıyor.

'Dünyanın kavşak noktasındaki nöbetçi: Türkiye'nin göç tarihindeki yerini ayrıca inceleyen yazılar var dergide.

Elazığ'dan edebiyat kervanına katılan Bizim Külliye dergisi, bir edebi tür olarak 'Otobiyografi'yi gündemine alıyor.

Otobiyografi yazmak kıymetli bir o kadar da zor bir sanat olsa gerek.

Bir günü bir gününe denk olmayan insanın kendini tanıması, benlik aynasına bakıp anlatması kolay mı!?

Otobiyografisini yazmadıysa da biyografisinin yazılmasını isterdim gazeteci-yazar büyüğümüz Ahmet Kekeç'in.

Geçen pazartesi günü ikinci vefat yıldönümüydü.

Geride sayısız gazete yazısı, makaleler ve kıymetli edebiyat eserleri bıraktı.

Vefatından önce, henüz yayınlanmamış roman taslakları bıraktığını da biliyoruz.

Çekmecedeki o romanların bir an önce yayın hayatına kazandırılması temennisiyle...

BEDİR ACAR

Etiketler : sezai karakoç nuri pakdil rasim özdenören
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