Depremzedelere umut ışığı

Türkiye Finans, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocuklara yönelik düzenlediği anlamlı etkinlik ile kutladı. Geleneksel gölge oyunlarının sahnelendiği, şarkıların söylendiği ve hediyelerin paylaşıldığı etkinlikte çocuklar bayram sevinci yaşadı. Aynı zamanda marka, iki anlamlı gün için hazırladığı animasyon filmini "Umudun Işığı" mesajı ile yayınladı