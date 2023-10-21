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Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
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21 Ekim 2023 Cumartesi 19:05:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 19:05:00

Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.

Etiketler : denizli operasyon tarihi eser kaçakçısı mezar steli
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