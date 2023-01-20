Dalaman'daki Atatürk köprüsü restore ediliyor

Kaymakamlığın girişimleriyle Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık bir yıl sürecek çalışmada, tarihi yapılarda kullanılan izolasyon ve güçlendirme malzemeleri kullanılacak.

Köprünün çevresinde yapılacak çalışmalarla vatandaşın günübirlik kullanabileceği rekreasyon alanı ve su sporları merkezi olacak.

Köprüde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Mesut Yakuta, köprünün uzun yıllardır Fethiye-Muğla arasındaki ulaşımı sağladığını söyledi.

Projenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildiren Yakuta, köprünün daha uzun yıllar bölgeye hizmet edecek hale getirileceğini ifade etti.

Proje sorumlusu İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Arslan da köprünün güçlendirme restorasyonunu mimari siluete ve koruma kurulu kararına uygun şekilde yaklaşık 6 ayda bitirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Köprüde teknolojik malzemeyle güçlendirme yapılacağını, orijinalliğinin de korunacağını anlatan Arslan, "En az bir yüzyıl daha taşıma gücü, yapı statiği ve mukavemeti açısından güçlendirilmiş olacak." dedi.

Atatürk Köprüsü'nün tarihi

Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayan tarihi Atatürk köprüsü, Atatürk'ün emri, Başbakan İsmet İnönü'nün Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya'ya talimatıyla yaptırıldı.

O dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi köprünün yapımına 1934'de başlandı. Atatürk Köprüsü, 1935'te 170 işçi tarafından 1 yılda Fransız mimarisine uygun olarak, bombeli kemer şeklinde inşa edildi. 4 metre genişliğe, 14 metre yüksekliğine sahip 3 ayak üzerine kurulan köprü 117 metre uzunluğunda.