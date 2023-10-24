Cumhuriyet'in kuruluş kararının verildiği yemek masası yeniden hazırlandı

CineGenna'nın yapımcılığında çekilen "Son Akşam Yemeği" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dediği yemekteki özel menüde hünkar tarhana çorbası, marmarina, saray kebabı ve helva-i hakani yer alıyor.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Direktörü Ali Osman Taşlıca, Kanyon AVM'deki Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde (USLA) hazırlanan menüye ilişkin, AA muhabirine açıklamada, "Son Akşam Yemeği" filminde konusu geçen yemeğin aynısını özel gösterimle birlikte hazırladıklarına işaret ederek, "O dönemin aynı tadını, aynı tabaklamayı çalıştık. Aynı masayı oluşturamadık ama yansıtabileceğimiz bütün unsurları kullandık." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün askeri lise öğrencisiyken en sevdiği yemeğin fasulye ve pilav olduğunu belirten Taşlıca, "Bir de annesinin yapmış olduğu ıspanaklı börek konusunda çok keyif alıyordu. Özellikle Çankaya Köşkü'ne geçtikten sonra Ankara yavaş yavaş gelişirken menüsüne birkaç şey daha ekledi ama genel olarak çok fazla etli ürünler sevmeyen bir yapısı vardı." dedi.

İstanbul Topkapı Üniversitesinin kurduğu USLA'dan da bahseden Taşlıca, şu bilgileri verdi:

"Burada kısa ve uzun dönemde öğrenci yetiştiriyoruz. Aşçı, pastacı, servis elemanı olarak. İçinde sertifika programı olan 2 yıllık aşçılık, 4 yıllık gastronomi olan, aynı zamanda gastronomide yüksek lisans veren çok az okuldan bir tanesiyiz. Kısa dönem programlarımız da var. Aşçılığa meraklıysanız bize katılabilirsiniz. Atatürk'ün çok sevdiği yemekleri beraber yapabiliriz."