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30 Ekim 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 14:30:00

Cumhuriyet Müzesi'ne 100. yılda rekor ziyaret

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM'yi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 112 bin 366 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Müzesi'ne ziyaretlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyet Müzemizde dün büyük bir bayram coşkusu yaşadık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, Cumhuriyet Müzemizde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarihi müzemiz 112 bin 366 ziyaretçiyi ağırladı. Yaşasın Cumhuriyet..."

Etiketler : mehmet nuri ersoy cumhuriyet müzesi ziyaret
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