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10 Ekim 2022 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 10:02:00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 13 yıl aranın ardından Diyarbakır'da sahne aldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, Diyarbakır'da 13 yıl aranın ardından yeniden sahne aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca kentte düzenlenen ve dün başlayan festival ilgiyle sürüyor.

2009 yılında Güneydoğu Anadolu turnesinin ikinci durağında Diyarbakır'da konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak yer aldığı konser büyük ilgi gördü.

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı tercih ettim"

İzleyicilerden Nalan Yalçındağ, AA muhabirine, festivalde çok sayıda etkinliğin yer aldığını belirterek, mümkün olduğunca tüm etkinliklere katılmaya çalıştığını söyledi.

Festival nedeniyle kentte hareketlilik yaşandığını, insanların etkinliklere katılmak istediğini dile getiren Yalçındağ, "Bu akşam özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı tercih ettim. Çünkü uzun süreden sonra ilk kez kente geliyor. Kaçırmak istemedim. Çok memnunuz. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

İzmir'den gelen Semiha Aydemir ise kenti ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, ziyaretlerinin festival ile aynı döneme denk gelmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Festivalin kente ayrı bir renk kattığını anlatan Aydemir, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı televizyonda izlemiştim. Festivalde de kaçırmak istemedim. Bu tür konserleri çok seviyorum. Festival de Diyarbakır için gayet güzel oldu. Burada çok güzel yerler gezdim. Mutlaka görülmesi gereken yerler. İyi ki gelmişim."

Öte yandan, festival kapsamında Oğuzhan Koç da Dağkapı Meydanı'nda konser verdi.

En sevilen parçalarını seslendiren Oğuzhan Koç'a müzikseverler de eşlik etti.

Vatandaşların telefonlarının ışıklarını açması, konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Etiketler : Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Oğuzhan Koç Kültür ve Turizm Bakanlığı
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