VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de konuşlandırılan helikopter, olası orman yangınlarına "NEFES" olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, deprem bölgesini ziyaret edecek
Amasya'da selde kaybolan kadının cenazesi bulundu
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel vefat etti
07 Haziran 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:32:00

"Crown İris" kruvaziyeri 1580 İsrailli turistle Marmaris'e geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Panama bayraklı kruvaziyer "Crown İris", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1580 İsrailli turist getirdi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1580 İsrailli yolcu ve 630 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

İlçeye ikinci kez gelen geminin akşam saatlerinde Alanya Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Etiketler : Rodos Limanı Marmaris Cruise Port Limanı 1580 İsrailli yolcu
Ankara'yı salladılar

Ankara'yı salladılar
14 yıl sonra albüm çıkarıyor

14 yıl sonra albüm çıkarıyor
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Dolandırıldı

Dolandırıldı
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Üç ay Ayvalık'ta

Üç ay Ayvalık'ta
Elçin gitti, Öznur geldi

Elçin gitti, Öznur geldi
Yeni yaşa yeni proje

Yeni yaşa yeni proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX