Çocuklara bayram müjdesi

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda çocuk izleyicilerine eğlenceli ve komik bir bayram yaşatacak. Birbirinden komik ve eğitici skeçler, yetenekli 14 çocuğun sunumuyla sahnede olacak. 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi, 23 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 27 Nisan'da ise Maximum Uniq'de çocuklarla buluşacak. 'Kelimeler Adası' isimli oyun da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında BKM organizasyonu 21 ve 22 Nisan'da Maximum Uniq'te olacak.