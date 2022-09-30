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30 Eylül 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 13:00:00

Çocuklar ‘Tay'ı sevdi

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Çocukluğumun önce siyah beyaz, sonra renklenen televizyon ekranı (TRT) genellikle yabancı çizgi filmlerle doluydu. He Man: Kainatın Hâkimleri, Taş Devri, Şeker Kız Candy, Voltran, Şirinler...

Yerli çizgi filmler yok denecek kadar az yahut emekleme dönemindeydi.

Şimdiki çocuklar şanslı; artık çok sayıda ve çeşitlilikte yerli çizgi filme erişmek mümkün.

Son dönemde üst üste sinemada gösterilenler: Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Doru, Mutlu Oyuncak Dükkanı, Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, Rafadan Tayfa Göbeklitepe vs.

Sinemada yakın zamanda seyrettiğim animasyonlara bir yenisi daha eklendi.

TRT ortak yapımı Tay adlı film, geçen haftadan bu yana sinemalarda gösterimde.

Hafta boyunca en çok izlenen yapım olan Tay, 100 bine yakın seyirci sayısına ulaştı.

Mekkeli sahibi tarafından Medineli bir tüccara satılan annesinden ayrı düşen küçük bir tayın başından geçenlerin anlatıldığı film, 3D animasyon tekniğiyle çekilmiş.

Hikaye içinde hikayesi olan maceralarla dolu bir animasyon bu.

Safkan tayımız Riyah, Şamlı bir tüccara satılmak üzereyken sahibinin elinden kaçıp, annesini bulmak için Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkar.

Yola çıkar çıkmasına da Medine nerededir hiçbir fikri yoktur.

Çarşıdaki kovalamaca esnasında karşısına çıkan Jabal adlı bir deveden yardım ister.

Jabal ilk başta gönülsüz olsa da minik ve acemi tayın kızgın çöllerde kaybolup gitmesine gönlü razı olmaz.

Yolculuk esnasında keklik, kertenkele, akbaba, güvercin, örümcek gibi başka hayvanların da hikayeye dahil edilmesiyle ortaya izlemesi keyifli bir film çıkmış.

Bulunması için sahibi tarafından başına ödül konulan Riyah'ın peşine düşen iki hırsız filme aksiyon katmış.

Yaşlı deve Jabal'ın yol boyunca küçük tayımız Riyah'a anlattığı hikayelerle başka bir boyut kazanan film, hikaye içinde hikaye anlatım tekniğiyle akıcı bir hal almış.

Jabal'ın bizzat şahitlik ettiği hikayenin özünde, bir dönem putperestlerin eziyetlerine maruz kalan Müslümanların ve Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye zorunlu göçleri, yani Hicret hadisesi yer alıyor.

Masal tadındaki anlatımı sayesinde cesaret, sevgi ve umut gibi kavramların pekiştiği filmde, İslam tarihinin önemli bir sayfası (didaktik olmayan bir dille) aktarılmış oluyor izleyenlere.

(Bu noktada hicret hadisesinin anlatıldığı canlandırmalar 'bir tık' daha uzun tutulsaydı, daha akılda kalıcı olurdu düşüncesindeyim.)

Filmin yönetmenliğini Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstlenmiş.

Filme başarılı bir biçimde uyarlanan müziklerin altında ise Burak Çambel imzası var.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan Tay, bir sonraki film için seyirciye ipucu da veriyor.

Sonunda annesine kavuşan minik tayımız Riyah ve dostlarının yeni istikameti Kudüs oluyor...

O halde Riyah'ın Kudüs maceralarını heyecanla bekliyor olacağız.

Buna ilaveten, bir başka TRT ortak yapımı Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey animasyon filminin 21 Ekim'de sinemalarda olacağını da hatırlatalım.

BEDİR ACAR

Etiketler : trt sinema tay bedir acar
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