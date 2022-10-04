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04 Ekim 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:00:00

Çocuklar ‘Tay'a koştu

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Hz. Muhammed'in (SAV) 'Hicret' yolculuğunu konu edinen ilk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı 'TAY', iki haftada 188 bin 77 kişi tarafından izlenerek zirvedeki yerini korudu.

Hz. Muhammed'in (SAV) 'Hicret' yolculuğunu konu edinen ilk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı 'TAY', iki haftada 188 bin 77 kişi tarafından izlenerek zirvedeki yerini korudu. Vizyona girdiği günden itibaren yoğun ilgi gören film, ikinci haftasında da liderliğini devam ettirerek gişedeki 44 film arasında açık arayla birinci oldu. 3D animasyon türündeki film, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Etiketler : Tay Hz. Muhammed TRT ortak yapımı
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