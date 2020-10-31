Çocuklar okusun diye resim yapıyor

Çocuklar okusun diye resim yapıyor

2017 yılında resim yapmaya başlayan Ercantürk ilk sergisinden elde ettiği gelirle 10 çocuğa yüzde yüz burslu okuma imkanı sağladı. "Her Yer Her Yerde" isimli ikinci kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan ressam Şerife Bilgili Ercantürk, "Esas amacım, bu sergilerle yurt dışında ciddi gelirler elde edip Türkiye'de yüzlerce çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi çocukları okutmak için yapıyorum" dedi.