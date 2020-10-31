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31 Ekim 2020 Cumartesi 14:13:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:18:00

Çocuklar okusun diye resim yapıyor

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Ressam Şerife Bilgili Ercantürk, resim yapıp sergi açarak çocuklara burs imkanı sağlıyor.

2017 yılında resim yapmaya başlayan Ercantürk ilk sergisinden elde ettiği gelirle 10 çocuğa yüzde yüz burslu okuma imkanı sağladı. "Her Yer Her Yerde" isimli ikinci kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan ressam Şerife Bilgili Ercantürk, "Esas amacım, bu sergilerle yurt dışında ciddi gelirler elde edip Türkiye'de yüzlerce çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi çocukları okutmak için yapıyorum" dedi.

Etiketler : Şerife Bilgili Ercantürk Çocuklar okusun diye resim burs
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