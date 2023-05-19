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19 Mayıs 2023 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:10:00

Çinli turistler yeniden Kapadokya'da

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı yurt dışına çıkış yasağını kaldıran Çin'den turist kafileleri Kapadokya'ya gelmeye başladı.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya, yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden Çinli turistleri ağırlıyor.

Ülkelerinden hava yoluyla İstanbul aktarmalı Kapadokya'ya gelen Çinliler, bölgedeki turistik merkezlerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Çinli konuklar kafileler halinde geldikleri bölgede, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Ortahisar, Uçhisar ve Göreme beldelerinde peribacaları ve kayadan oyma tarihi yapıları ziyaret etti.

Turistlerden Qıan Xınhe, AA muhabirine, Kovid-19 salgının ardından ilk kez yurt dışına çıktığını belirterek, "3 yıldır kimse dışarı çıkamıyordu. Başka ülkelere gitmek için fırsat açılınca Türkiye'ye gelmek istedik. Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Burada sıcak hava balonları çok güzel. Biz de tura katılmak istiyoruz." dedi.

Ni Frangqin ise Kapadokya'nın ülkesinde çok tanınan önemli bir turizm merkezi olduğunu, uzun zamandır bölgeyi görmeyi hayal ettiğini anlatarak, "Kapadokya çok güzel bir yer. Kapadokya'yı internete çok görmüştüm. Hakkında çok bilgiler edinmiştim ama buraya gelince fotoğraflardakinden çok daha güzel olduğunu anladım." diye konuştu.

Jim Gao da Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "3 yıldır dışarı çıkamıyorduk ve sonunda Türkiye'ye gelebildik. Buradaki insanlar çok cana yakın. Türk yemekleri de çok lezzetli. Türkiye ve Kapadokya'yı çok sevdim, herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede arkadaşlarıyla gezen Wang Zımeng, karşılaştığı manzaralardan etkilendiğini söyledi.

Etiketler : kültürel ve doğal güzellikleri Jim Gao Kapadokya
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