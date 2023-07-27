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27 Temmuz 2023 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 15:04:00

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kış hazırlıkları başladı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin pistleri kışa hazırlanıyor.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle adından söz ettiren kayak merkezi, il merkezine 54, Sarıkamış'a ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Özel snowboard pistleri de bulunan kayak merkezi, 2 bin 830 yatak kapasitesiyle her yıl yurt içinden ve İran, Azerbaycan ile Rusya'dan çok sayıda turist ağırlıyor.

2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin pistlerinde sezon hazırlığı bu yıl erken başladı. Yaklaşık 5 ay süren kış sezonunda güvenli kayak için pistlerdeki taşlar temizlenip, yağmurların neden olduğu oyuklara dolgu yapılıyor.

Toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pistte hazırlıklar, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Sarıkamış Kayak Otelleri Başkan Yardımcısı Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, pistler ve oteller bölgesinde kışa hazırlık çalışmalarının başladığını söyledi.

Misafirlerin daha iyi pistlerde kayak yapabilmesi için güzel çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Sarıkamış Dağ AŞ personeli kışın da yazın da güzel çalışmalar yaptı. Şu anda çimlendirme yapılan yerlerde ot biçme ve dolgu tesviye işleri başladı. Sezona çok iyi pistlerle girilmesi için çalışmalar yapılıyor. Sarıkamış Dağ AŞ yönetimi ve personeline otelciler adına çok teşekkür ediyorum. Her şey, gelen misafirlerin güvenli kayak yapması için."

Etiketler : AZERBAYCAN CIBILTEPE KAYAK MERKEZİ RUSYA
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