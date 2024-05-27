Cannes tarihinde ilk! En İyi Kadın ödülü dört oyuncunun

Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde iddialı birçok yapım Altın Palmiye için yarıştı. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, 'Anora' filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu. 'Emilia Perez' filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti.

Altın Palmiye: Filmin ABD'li yönetmeni Sean Baker, Terence Malick'ten (The Tree of Life, 2011) bu yana bu ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu. Anora, yönetmenin Cannes'da gösterilen üçüncü filmi.

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes, "Grand Tour" filmiyle En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

En İyi Senaryo Ödülü: Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan The Substance'ın yönetmeni ve senaristi Coralie Fargeat, En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu: ABD'li oyuncu Jesse Plemons, Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Kinds of Kindness ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.