VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den BMBG'nin KKTC'deki müdahalesine kınama
CHP'de koltuk krizi sürüyor! Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Atatürk'ün arkasına saklanmayın
Milli para okçulardan Avrupa'da büyük başarı: 3'ü altın 4 madalya
Yunanistan'ın ittiği 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bıçak parası isteyince yakalandı: 'Rüşvet tarifesi' ortaya çıktı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası sahibini buluyor
19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:45:00

Çankırı'da yaklaşık 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çankırı'da temmuz ayında başlayan ve 2023 yılı kazı sezonu çalışmalarının devam ettiği Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde şimdiye kadar 8,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen yaklaşık 100 fosil bulundu.

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Çorakyerler'deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8,5-9 milyon yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl 10 Temmuz'da başlayan kazılarda hipparion olarak isimlendirilen at türlerine ait, yavru gergedan kafatası, bugünkü fillerin atalarına ait türlerin fosili, bizon benzeri büyükbaş boynuzlulara ait fosiller, zürafaların atalarına ait fosiller ve yabani keçilere benzeyen fosiller bulundu.

Kazı çalışmaları eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek.

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, Çorakyerler kazı başkanlığını uzun yıllardır yürüttüğünü söyledi.

Bölgedeki fosillerin taşlaşmış sedimanın içinden dişçi aletleriyle kazılarak çıkarıldığını, o yüzden çalışmaların 22 yıldır devam ettiğini belirten Sevim Erol, "Bu bölgenin hemen hemen bütün altının fosil olduğunu düşünüyoruz. Devam edilirse onlarca yıl devam edilebilecek bir fosil yatağı." dedi.

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin önemine vurgu yapan Sevim Erol, şu değerlendirmede bulundu:

"Buranın monografisinin (kitabının) şimdiye kadar çıkması gerekiyordu ama bizim bir yayınımız vardı Nature dergisinde çıkmasını beklediğimiz, dolayısıyla o yayının kabul edilmesiyle ilgili iki hafta önce bunun müjdeli haberini aldık ve kabul edildiğini öğrendik. Önümüzdeki günlerde yayın çıkacaktır mutlaka. Bu yayının çıkması için monografi yazıp yayınlayamadık. Artık bundan sonra burayla ilgili kitabımız yazılacak. Çankırı'ya özgü 6 tane türümüz var, bunların bir kısmı yayına hazırlanıyor, bir kısmı yayınlandı. Dolayısıyla bereketli Çorakyerler alanının önümüzdeki yıllarda da çok daha fazla yayınla dünyaya tanıtılmaya devam edilecektir. Çorakyerler şu anda dünyanın bu alanda yapılan çalışmalarda karşılaştırma lokalitesi olarak kullanılıyor ve tip lokalitesi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de Çankırı'nın fosiller açısından çok önemli bir hazineye sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. Doğanın koruyarak yaklaşık 10 milyon yıldır bize miras bıraktığı bir alanı korumaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz, yayınlamaya çalışıyoruz ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılarda da uluslararası alanda bilim insanlarının eminim buraya akmaya başlayacağını düşünüyorum Nature yayınından sonra."

Bu sezon kazılarda çeşitli hayvanlara ait 100 civarında fosilin bulunduğunu dile getiren Sevim Erol, şöyle konuştu:

"Hipparion dediğimiz atların iki türüne ait hem uzun vücut kemik parçaları hem kafa parçaları çıkarılıyor. Gergedanlardan iki yavru gergedan kafatasını çıkardık. Yine bizim hortumlular dediğimiz günümüzün fillerinin atalarından türlere ait iskeletler, bizon benzeri büyükbaş boynuzlularla ilgili fosiller, zürafalarla ilgili buluntular, vücut iskeletleri bol miktarda çıktı. Onun dışında dağ keçilerine benzeyen türlere ait fosillerimiz var. Daha önceki yıllarda çıkan fosillerin devamı niteliğinde fosiller geliyor. Bunların hepsi 8,5 ile 7 milyon yıl arasında yaşamış türler. Bütün bu türler, bir katastrofik olay diyoruz, bir felaket sonrası kitle halinde ölen hayvan türlerine ait fosiller. O nedenle de bütün iskelet olarak değil de biraz karışık olarak birbirlerinin üstünde farklı türlerle ilgili buluntular şeklinde ele geçiyor ve aslında hem dünyanın hem ülkemizin en zengin tür çeşitliliğine sahip bir alan burası. 43 ayrı türümüz var, onun üzerinde hayvanlarda ailelere ait dediğimiz gruplar var. 43 türün içerisinde yırtıcılar, çift tırnaklılar, tek tırnaklılar var. Bugüne kadar toplan 4 bin 100 civarında fosil var şu anda. Bu tabii ki tanımlanabilir olanlar. Bir de bizim numarasız olarak elde ettiğimiz fosiller var. Yani 5 binin üzerinde fosilimiz var burada aslında."

Ödeneklerin az olması dolayısıyla çalışmaları küçük bir ekiple yürüttüklerini dile getiren Erol, çalışmaların hızlı ilerleyemediğini kaydetti.

Etiketler : çankırı kazı fosil
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Miço Karan

Miço Karan
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX