Çanakkale çıkarması

O'fest, Gaziantep, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir, Ankara ve Malatya'nın ardından 27-30 Nisan tarihleri arasında yeniden Çanakkale'de gerçekleşecek. Cem Adrian, Pinhani, Manga, Fatma Turgut, Gazapizm ve Umut Kuzey'in de aralarında olduğu 16 sanatçı, sevilen parçalarını seslendirecek. Etkinlik 27 Nisan'da Pinhani, Redd, Yaşlı Amca ve Kukla konserleriyle başlayacak.