VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çalınan tarihi eserler için UNESCO'dan dijital sergi
"Filenin Efeleri" 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri son maçında Tunus'u 3-0 yendi
BMGK bugün olağanüstü toplanıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 554 firari yakalandı
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi bugün açılıyor
Lübnan-İsrail sınır hattında gerginlik
08 Ekim 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 10:00:00

Çalınan tarihi eserler için UNESCO'dan dijital sergi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

UNESCO, çalınan tarihi eserleri dijital müzede sergilemeyi planlıyor. Interpol'le işbirliği kapsamında hayata geçirilecek projenin 2025'te açılması planlıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), çalınan eserleri dijital müzede bir araya getirecek. Dijital müzenin, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin farkındalık yaratacağı ve kültürel mirasın önemini vurgulayacağı öngörülüyor.

2.5 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bu projedeki amacımız, eserleri yeniden odak noktasına koymak ve toplumların miraslarına ulaşma, onları deneyimleme ve tanıma hakkını yeniden tesis etmek" diye konuştu. Interpol'le yapılacak işbirliği kapsamında hayata geçecek olan dijital müzenin 2025'te açılması planlıyor. Müzenin 2.5 milyon dolara mal olması bekleniyor. Interpol'un veri tabanında müzelerden, koleksiyonlardan ve arkeolojik alanlardan çalınan 52 binden fazla eserin listesi bulunuyor. Dijital müzede, ziyaretçiler eserlere dair bilgileri ve üç boyutlu versiyonlarını inceleme şansı elde edecek. UNESCO, müze koleksiyonunda yer alacak eserleri henüz açıklamadı.

Etiketler : unesco tarihi eser dijital
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX