Çalınan tarihi eserler için UNESCO'dan dijital sergi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
UNESCO, çalınan tarihi eserleri dijital müzede sergilemeyi planlıyor. Interpol'le işbirliği kapsamında hayata geçirilecek projenin 2025'te açılması planlıyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), çalınan eserleri dijital müzede bir araya getirecek. Dijital müzenin, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin farkındalık yaratacağı ve kültürel mirasın önemini vurgulayacağı öngörülüyor.
2.5 MİLYON DOLARA MAL OLACAK
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Bu projedeki amacımız, eserleri yeniden odak noktasına koymak ve toplumların miraslarına ulaşma, onları deneyimleme ve tanıma hakkını yeniden tesis etmek" diye konuştu. Interpol'le yapılacak işbirliği kapsamında hayata geçecek olan dijital müzenin 2025'te açılması planlıyor. Müzenin 2.5 milyon dolara mal olması bekleniyor. Interpol'un veri tabanında müzelerden, koleksiyonlardan ve arkeolojik alanlardan çalınan 52 binden fazla eserin listesi bulunuyor. Dijital müzede, ziyaretçiler eserlere dair bilgileri ve üç boyutlu versiyonlarını inceleme şansı elde edecek. UNESCO, müze koleksiyonunda yer alacak eserleri henüz açıklamadı.
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