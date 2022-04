'Çağrı' filminin özel gösterimi yapıldı

Atlas 1948 Sineması'ndaki gösterim öncesi açıklamada bulunan, usta yönetmenin oğlu, yapımcı Malek Akkad, Türkiye'de böyle bir gösterim için bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz büyükannem Türk'tü ve babamın da Türkiye ile çok özel bir ilişkisi vardı. Türkiye'yi çok severdi. Tadilatından sonra yapılan ilk gösterimde, burada bu güzel insanlarla birlikte olmak mutluluk verici." dedi.

Akkad, babası Mustafa Akkad'ın çok özel bir insan olduğunu vurgulayarak, "Ben küçük yaşlarımdayken filmleri izlemekte doğal olarak biraz sabırsız olurdum fakat o beni dinler ve fikirlerimi ciddiye alırdı. Oldukça sabırlı bir baba olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"4K kopyasının beyaz perdede Türk seyircisine sunulması bir lütuf"

Trancas Intenational Films adına Malek Akkad ile Çağrı filmini yeniden Türkiye'de vizyona taşıyan, Pinema Filmcilik Üst Yöneticisi Pamir Demirtaş da yapımın yeniden Türkiye'de seyirciyle buluşmasına vesile olmaktan gurur duyduğunu aktardı.

Demirtaş, sosyal medyadan çok fazla olumlu tepki aldıklarını dile getirerek, "Bakalım, Türk seyircisinin bu ilgisi sinemada karşılık bulacak mı, merak ediyorum." diye konuştu.

Gösterime katılan yönetmen Nazif Tunç ise filmin 4K kopyasının beyaz perdede Türk sinema seyircisine sunulmasının bir lütuf olduğunu söyledi.

Tunç, filmin yıllar sonra ramazan ayında vizyona girdiğine işaret ederek, Türk milletinin Peygamber sevgisinin perdede tekrar yüceltilmesinden dolayı çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Gösterime, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile sinema sektöründen özel davetliler katıldı.

Çağrı filminin çekim aşamasını anlatan belgeselden bir kesit de gecede gösterildi.

Suriye asıllı ABD'li yönetmen Akkad'ın oğlu yapımcı Malek Akkad ve Trancas Intenational'ın iki yıla yakın süren yenileme çalışmaları sonrası film, 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi.

Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.

FİLM HAKKINDA

Hz. Muhammed'in hayatını ve İslamiyet'in doğuşunu en iyi anlatan film olarak bilinen ve İngilizce adı "The Message: The Story of Islam" olan 177 dakikalık film, 1976'da çekildi.

Filmin oyuncu kadrosunda Oscar ödüllü başarılı oyuncu Anthony Quinn'in yanı sıra Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas yer alıyor.

Türkiye'de ilk sinema gösterimi 31 Ocak 1977'de yapılan ve yoğun ilgi gören filmin yenilenen kopyası, Türkçe dublaj ve alt yazılı versiyonlarıyla 15 Nisan'da vizyona girecek.