03 Kasım 2020 Salı 17:10:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 15:53:00
Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal'lı ‘İyi Aile Babası'ndan ilk kareler!
Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Hekim Mehmet Ali karakterine hayat verecek olan Çağlar Çorumlu'nun başrol oynadığı ‘İyi Aile Babası'ndan ilk görüntüler ortaya çıktı.
Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal’ın başrol oynadığı ‘İyi Aile Babası’ndan ilk görüntüler ortaya çıktı. Hekim Mehmet Ali'nin (Çağlar Çorumlu) aile arasında yaşadığı olayları anlatıldığı dizi, önümüzdeki haftalarda ekran macerasına başlayacak.