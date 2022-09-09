Bu vatanın destanı

Yapım ve yönetmenliğini Özhan Eren'in üstlendiği "Ey Vatan" konseri, Osmanlı'nın çöküş yıllarından günümüz Türkiye'sine yaşanan sancılı süreçleri müzikal bir hikaye eşliğinde ele alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı hatırasına TBMM Başkanlığı himayesinde hazırlanan bu tematik konser, imparatorluğun en uzun yüzyılı olan 19 yüzyılda başlayan çözülme ve işgallerin, milletin hafızasında açılan yaraların, kayıpların, kahramanlıkların, fedakârlıkların, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek son bir şahlanışla verilen Kurtuluş Savaşı'nın özeti mahiyetindeydi.

Konserde, bir yandan yakın tarihi belgeleyen fotoğraf ve görüntüler beyazperdeye yansıtılıyor, bir yandan sarsıcı olaylar ve tarihi gerçekler Mustafa Aygül tarafından canlı olarak seslendiriliyor, peşi sıra yakılmış ağıtlar, türküler, marşlar araya giriyor, (Yücel Arzen yönetimindeki) koro tarafından başarıyla icra ediliyordu.

Böylelikle bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker parçasıyla başlangıç yapılan konserde Tuna Nehri Akmam Diyor, Eğil Dağlar Eğil, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Erzurum, Sarıkamış, Çanakkale Türküleri, (Medine müdafasını temsilen) Taleal Bedru Aleyna, Dünya Şahit: Yılmadık, İzmir Marşı, Yarim Diye ve Nice 100. Yıllara gibi eski yeni besteler seslendirilmiş oldu.

Konseri izlerken, tarihin bağrında saklı duran, ancak bugünkü nesiller tarafından pek bilinmeyen, üzeri tozlanmış nice sarsıcı hikâye burnumuzun direğini sızlattı.

Örnekse İngilizler tarafından Türk Kaplanı /Çöl Kaplanı diye adlandırılan Medine'nin kahraman savunucusu Fahreddin Paşa'nın gözüne toprak atılarak esir edildikten sonra Mısır'a, Malta'ya sürülüşü, tutsaklıktan kaçıp 1921'de Anadolu'da Milli Mücadeleye katılışı...

Ne şanlı serüvendir.

Düşündüm de Balkan Harbi'nden Sarıkamış'a, Çanakkale'den Medine Müdafasına Türkiye'nin şu son 100 yılından dünya çapında 100 film çıkar, bin film çıkar, ama hani neredeler?

'Ey Vatan' isimli tematik konseri izlerken henüz çekilmemiş filmlerimiz canlandı gözümüzde. Konserde dile getirildiği üzere...

'Öyle zaferlerdir ki bizim zaferlerimiz, yalnızca milletimizin sinesinde gurur bulmakla ifade edilemezler. O zaferler ki nice imkansızlık içinde bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretle tarihin altın sayfalarına nasıl yazıldığını göstermiş, bir ve birlik olmanın, toplardan ve tüfeklerden nice yüce olduğunu ispat etmiştir.'

NOT: Etrafımızın (Yunanistan ve Suriye başta olmak üzere) kuşatılmaya çalışıldığı şu günlerde, yakın tarihimizin milletçe hatırlanması çok önemli.

İstiklalimizin ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşadığımız bu dönemde 'Ey Vatan'ın öğrenciler ve halkımızla buluşturulmasında fayda görüyorum.

BEDİR ACAR