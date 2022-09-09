VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MÜSİAD, ticaret fuarına hazırlanıyor! MÜSİAD EXPO 2022, küresel ve bölgesel ticarete yön verecek
AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor
Denizli-Muğla sınırında orman yangını
"İran'ın son cevabı bizi geriletiyor"
Enerji krizi AB'yi ikiye böldü
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan sorusuna cevap
"Kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız"
Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkışı: ABD bizi farklı yollara sevk etmesin
Fransa'dan Macron'a eleştiri Erdoğan'a övgü
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gökay Kalaycıoğlu İle 360 Derece
Ihlara Vadisi'nde ‘atlı güvenlik'
Havalar serinledi, beklenilen palamut geldi
yaren'den 11'inci veda
Ağaç tepesinde çoban oteli
Bu berberin eşi benzeri yok
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj!
Türkiye'den tarihi başarı... 60 milyonu geçti
Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı
Bu tarihlere dikkat! Sağanak geliyor
ABD'den kritik Türkiye mesajı!
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi
09 Eylül 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 13:00:00

Bu vatanın destanı

ABONE OL

Bundan bir hafta önce, geçen cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir konsere davetliydim: "Ey Vatan/Selçuklu'dan Cumhuriyet'e Bu Mülkün Destanı 100. Yıl Hatırası".

Yapım ve yönetmenliğini Özhan Eren'in üstlendiği "Ey Vatan" konseri, Osmanlı'nın çöküş yıllarından günümüz Türkiye'sine yaşanan sancılı süreçleri müzikal bir hikaye eşliğinde ele alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı hatırasına TBMM Başkanlığı himayesinde hazırlanan bu tematik konser, imparatorluğun en uzun yüzyılı olan 19 yüzyılda başlayan çözülme ve işgallerin, milletin hafızasında açılan yaraların, kayıpların, kahramanlıkların, fedakârlıkların, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek son bir şahlanışla verilen Kurtuluş Savaşı'nın özeti mahiyetindeydi.

Konserde, bir yandan yakın tarihi belgeleyen fotoğraf ve görüntüler beyazperdeye yansıtılıyor, bir yandan sarsıcı olaylar ve tarihi gerçekler Mustafa Aygül tarafından canlı olarak seslendiriliyor, peşi sıra yakılmış ağıtlar, türküler, marşlar araya giriyor, (Yücel Arzen yönetimindeki) koro tarafından başarıyla icra ediliyordu.

Böylelikle bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker parçasıyla başlangıç yapılan konserde Tuna Nehri Akmam Diyor, Eğil Dağlar Eğil, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Erzurum, Sarıkamış, Çanakkale Türküleri, (Medine müdafasını temsilen) Taleal Bedru Aleyna, Dünya Şahit: Yılmadık, İzmir Marşı, Yarim Diye ve Nice 100. Yıllara gibi eski yeni besteler seslendirilmiş oldu.

Konseri izlerken, tarihin bağrında saklı duran, ancak bugünkü nesiller tarafından pek bilinmeyen, üzeri tozlanmış nice sarsıcı hikâye burnumuzun direğini sızlattı.

Örnekse İngilizler tarafından Türk Kaplanı /Çöl Kaplanı diye adlandırılan Medine'nin kahraman savunucusu Fahreddin Paşa'nın gözüne toprak atılarak esir edildikten sonra Mısır'a, Malta'ya sürülüşü, tutsaklıktan kaçıp 1921'de Anadolu'da Milli Mücadeleye katılışı...

Ne şanlı serüvendir.

Düşündüm de Balkan Harbi'nden Sarıkamış'a, Çanakkale'den Medine Müdafasına Türkiye'nin şu son 100 yılından dünya çapında 100 film çıkar, bin film çıkar, ama hani neredeler?

'Ey Vatan' isimli tematik konseri izlerken henüz çekilmemiş filmlerimiz canlandı gözümüzde. Konserde dile getirildiği üzere...

'Öyle zaferlerdir ki bizim zaferlerimiz, yalnızca milletimizin sinesinde gurur bulmakla ifade edilemezler. O zaferler ki nice imkansızlık içinde bağımsızlık mücadelesi veren bir milletin azim, kararlılık, fedakarlık ve cesaretle tarihin altın sayfalarına nasıl yazıldığını göstermiş, bir ve birlik olmanın, toplardan ve tüfeklerden nice yüce olduğunu ispat etmiştir.'

NOT: Etrafımızın (Yunanistan ve Suriye başta olmak üzere) kuşatılmaya çalışıldığı şu günlerde, yakın tarihimizin milletçe hatırlanması çok önemli.

İstiklalimizin ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını yaşadığımız bu dönemde 'Ey Vatan'ın öğrenciler ve halkımızla buluşturulmasında fayda görüyorum.

BEDİR ACAR

Etiketler : atatürk kültür merkezi 30 ağustos zafer bayramı bedir acar
Dijital başarı

Dijital başarı
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
35'inci yıl sahnesi

35'inci yıl sahnesi
Ata'nın cüzdan sevinci

Ata'nın cüzdan sevinci
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Demet yere kapaklandı

Demet yere kapaklandı
Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti

Evlilik tekfilini 'kibarca' reddetti
Kanseri yendim

Kanseri yendim
Ersoy'lu kutlama

Ersoy'lu kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes