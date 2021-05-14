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14 Mayıs 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 15:30:00

Bozkır Aslanı Celaleddin

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Önce Pakistan ardından Libya… Türk yapımcıların, kardeş ve dost ülkelerle ortak dizi ve film projeleri için kolları sıvadığını daha önce duyurmuştuk.

Türkiye'den Tekden Film, Pakistan ile ortak bir dizinin hazırlık sürecinde, Pakistan devlet yetkilileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirmişti.

ArdındanTürkiye-Libya ortak yapımı bir porjenin de yolda olduğunu yazmıştık.

Bu bağlamda Libya Sinema, Tiyatro ve Sanat Heyeti ve Libya Paranoya Yapım şirketi ile Türkiye'den M Yapım arasında dizi, sinema filmi ve belgesel projesine dair imza töreni Libya İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilmişti.

Şimdiki haberimiz ise Türk-Özbek ortak yapımı olan ve Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisiyle ilgili.

Dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan yapım, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Yapımı ve tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin sanat yönetmenliğini Reza Himmeti, görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay üstleniyor.

Özbekistan'da büyük ilgi uyandıran uluslararası projenin, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yayınlanması planlanıyor.

Muhteşem Yüzyıl ile başlayan, Diriliş Ertuğrul ile zirveye ulaşan tarihi diziler furyası, ekranlarda daha çok boy göstereceğe benziyor.

BÜŞRA KAYIKÇI'DAN YENİ ALBÜM

Ondan bahsedilirken 'Türkiye'nin ilk başörtülü profesyonel piyanisti' diye tanıtılıyor ama Büşra Kayıkçı bundan çok daha ötesi, uluslar arası çapta bir sanatçı...

Neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Kayıkçı, klasik müzik endüstrisinde 123 yıllık tarihe sahip Deutsche Grammophon'da (DG Classics'te) albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti.

Genç müzisyenin nisan sonunda yayınladığı "Bring the Light" isimli tekli albümü, DG'nin Project XII kapsamında hazırladığı kolektif albüm projesinde yerini aldı.

Deutsche Grammophon'un söz konusu albümü yıl sonunda piyasaya sunulacak.

Minimalist ve neoklasik tarzda 9 eserden oluşan çıkış albümü "Eskizler"i 2019'da bağımsız olarak yayımlayan Kayıkçı'nın bundan başka "Tuna", "Doğum", "Kuledibi no.1" isimli çalışmaları var.

Büşra Kayıkçı ismiyle henüz tanışmadıysanız, hiç vakit kaybetmeyin derim.

KAHRAMANMARAŞ TASAVVUF MUSİKİSİ

Kahramanmaraş'ta eskiden beri okuna gelen dînî musıkîmize ait ; salâ, kaside, ilâhi, salâvat, salât-ü selâm, salât-ı ümmiyye, salât-ı kemâliye formlarındaki eserlerden oluşan ''Kahramanmaraş Tasavvuf Musikisi''adlı albüm müzikseverlerin ilgisine sunuldu.

K.Maraş Büyükşehir Belediyesi'nin armağanı olarak yayınlanan albüm dört bölümden oluşuyor: Minare, teravih salavatları, Maraş'a air anonim ilahiler ve Sakal-ı Şerif ziyaretinde okunan eserler...

Sanat yönetmenliğini Ahmet Uncu'nun yaptığı albüm, Kahramanmaraş'ın müzikal hafızasının kayda geçmesi adına, önemli bir kaynak olarak kültür dünyamıza armağan edilmiş oldu.

BEDİR ACAR

Etiketler : bedir acar büşra kayıkçı celaleddin harzemşah
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