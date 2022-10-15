Bosphorus Film Lab Projeleri ve jüri üyeleri belli oldu

Bosphorus Film Lab Projeleri ve jüri üyeleri belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 21-28 Ekim tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'in "Pitching Platformu" ve "Work in Progress"da 8'er proje ve "First Cut Lab"da ise 2 proje yer alacak.

PİTCHİNG PLATFORMU'NDA BU YIL 8 PROJE YARIŞIYOR

Pitching Platformu'nda yer alan projeleri bu yıl İsrail Film Fonu Film Geliştirme Direktörü Avital Bekerman, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile Norveç Uluslararası Film Festivali'nin film pazarı New Nordic Films Direktörü Gyda Velvin Myklebust değerlendirecek.

Platformda yer alan projelerden birine TRT Ortak Yapım Ödülü verilirken; bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü'nün sahibi olacak.

WORK İN PROGRESS'DA DA BU YIL 8 PROJE YARIŞIYOR

Bu yıl Work in Progress'da yarışacak 8 projeyi Intramovies Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü ve Alım Sorumlusu Geremia Biagiotti, CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can ile Damned Films'in kurucusu dağıtımcı ve yapımcı Yohann Cornu değerlendirecek.

Work in Progress kapsamında yer alan projeler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve CGV Mars Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecek.

FİRST CUT LAB'A SEÇİLEN 2 PROJE BELLİ OLDU

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek. First Cut Lab'ın Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki projelerden seçilen iki filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası film uzmanları ile birlikte özel bir atölyeye katılacak ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti alacak.

First Cut Lab'ın ekibinde; Spectre: Sanity, Madness & The Family Yatırımlar ve Uluslararası Ortak Yapımlar Başkanı, yapımcı Céline Dornier; Square Eyes kurucusu, festival stratejisti ve satış sorumlusu Wouter Jansen; Locarno Uluslararası Film Festivali Open Doors'un Yetenek Geliştirme Müdürü Zsuzsi Bánkuti; EFA ödüllü film editörü ve Polonya Editörler Birliği (PSM), Polonya Film Akademisi (PAF) ve Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesi Agnieszka Glińska; Ukrayna Film Akademisi üyesi, yapımcı Natalia Libet ile uluslararası projelerin içerik danışmanı Wim Vanacker yer alıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ile gerçekleşecek "10. Boğaziçi Film Festivali" ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

PİTCHİNG PLATFORMU'NDA YARIŞACAK PROJELER

Benim Mutlu Ailem

Yönetmen: Alkım Özmen/ Yapımcı: Samet Hamiş

Hacer

Yönetmen: Yeşim Tonbaz / Yapımcı: Yeşim Aktaş

Hasan

Yönetmen: Hasan Serin / Yapımcı: Önder Önsal

İskeletin Türküsü

Yönetmen: Murat Uğurlu / Yapımcı: Büke Akşehirli

Jackson Kara Orkestrası

Yönetmen: Halit Eke / Yapımcı: Halit Eke

Rüzgarla Beraber

Yönetmen: Ömer Sami Ciminli / Yapımcı: Yelin McKay

Saçma

Yönetmen - Yapımcı: Fatih Özcan

Toprağın Tuzu

Yönetmen: Murat Eroğlu / Yapımcı: Baran Mayda

WORK İN PROGRESS KATEGORİSİNDE YER ALAN PROJELER

8x8

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Yapımcı: Kıvanç Sezer, Emin Akpınar, Kaan Korkmaz, Hatip Karabudak

Balık Kırgını

Yönetmen: Baran Gündüzalp / Yapımcı: Deniz Yeşilgün

Bildiğin Gibi Değil

Yönetmen - Yapımcı: Vuslat Saraçoğlu

Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok

Yönetmen: Murad Zaloğlu / Yapımcı: Halil Kardaş

Kayıtsız

Yönetmen: Özlem Çıngırlar / Yapımcı: Cemal Çıngırlar

Umut

Yönetmen: Orhan İnce / Yapımcı: Burak Kanısıcak

Uzaylılar

Yönetmen: Aydın Ketenağ / Yapımcı: Bilal Bağcı

Yüzleşme

Yönetmen: Filiz Kuka / Yapımcı: Seçkin Akyıldız

FİRST CUT LAB PROJELERİ

Tavşan İmparatorluğu

Yönetmen: Seyfettin Tokmak / Yapımcı: Zeynep Koray

Tereddüt Çizgisi

Yönetmen: Selman Nacar / Yapımcı: Diloy Gülün – Burak Çevik