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07 Mart 2023 Salı 14:42:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 14:42:00

"Bizimkiler" dizisinin unutulmaz oyuncusu: Ercan Yazgan

Kaynak: AA

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Canlandırdığı, "Şoför İsmet" ve "Kapıcı Cafer" karakterleriyle Türk izleyicisinin beğenisini kazanan Necip Ercan Yazgan'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Yazgan, 5 Nisan 1946'da Sinop'ta dünyaya geldi.

Oyunculuğa tiyatroyla başlayan sanatçı, 1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.

Yazgan, 1980'lerin başında kurulan Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda Altan Karındaş, Asuman Arsan, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Nezih Tuncay ve Tomris Kiper ile aynı sahneyi paylaştı.

TRT'de 1986-1988'de yayınlanan ve başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ'un oynadığı "Perihan Abla" dizisinde "Şoför İsmet" karakterini canlandıran sanatçı, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Çok sayıda dizi ve sinemada rol alan başarılı oyuncu, Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Cihat Tamer, Güzin Özipek, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın ve Zihni Göktay'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle aynı yapımlarda rol aldı.

"Bizimkiler" dizisindeki karakteriyle beğeni kazandı

"Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız"ı canlandıran Yazgan, 1989-2002'de yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde ise "Kapıcı Cafer" olarak ekrana çıktı. İlk etapta kapıcı rolünü kabul etmese de "Cafer" konusundaki ısrara dayanamayarak dizide rol aldı ve izleyiciler tarafından da büyük beğeni kazandı.

"Kapıcı Cafer" rolünün ilhamını Kemal Sunal'dan aldığını her fırsatta dile getiren sanatçıyı, Sunal da çok başarılı bulduğunu söyleyerek takdir etmişti.

Ercan Yazgan, "Bizimkiler" dizisinin yayınlandığı yıllarda katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"Kapıcı Cafer, İstanbul şartlarında yaşam mücadelesi veren birisi. Bu kapıcıların getirdiği bir hafif yumuşaklık var tabii. Fakat kapıcılar pek memnun değiller benden, 'Kapıcıyı çok ezdiriyorsunuz.' diyorlar. Beni kapıcılar sendikasına davet ettiler, fahri üyelik bile verdiler. Tabii kapıcıların zor şartlarda yaşadıkları gibi konuları konuştuk."

"Bizimkiler" dizisi 13 yıl ve 465 bölüm olarak televizyonlarda kesintisiz olarak yayınlanan en uzun süreli dizilerden biri oldu.

Yakalandığı verem hastalığını uzun bir tedavi süreci sonrası yenen Yazgan, 1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. Antalya Film Şenliği'nden "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Usta oyuncu, 2015'te Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun'un başrolleri paylaştığı "Bana Masal Anlatma" filminde rol aldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan'ın cenazesi, Üsküdar'daki Şakirin Camisinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Yazgan'ın oynadığı film ve dizilerden bazıları şöyle:

"İffet", "Kardelen", "Hanımın Çiftliği", "Adanalı", "Ahh İstanbul", "Altın Kafes", "Hayat Bilgisi", "Aşk Meydan Savaşı", "Balalayka", "Duruşma", "Sevda Kondu", "Yazlıkçılar", "Bir Milyara Bir Çocuk", "Bizimkiler", "Kabadayı", "Şaka Maka", "Perihan Abla", "Üç İstanbul", "Arkadaşım", "Dokunmayın" "Şabanıma", "Ölüm Görevi", "Tatlı Kaçık", "İzin", "Hüdaverdi-Pırtık", "Susuz Yaz"

Etiketler : Tiyatro sinema ve dizi oyunculuğu Bana Masal Anlatma Yazgan

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