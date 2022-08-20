Biz kadınlar çok komiğiz

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisiyle Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında sahnedeydi. Gösteri sonrası kameralar karşısına geçen Sakallıoğlu "Üzerimdeki adrenalini attım, şu an onun huzuru ve gururunu yaşıyorum" dedi. Harbiye'de sahne alan ilk kadın komedyen olduğunun hatırlatılması üzerine Sakallıoğlu, ''Bununla ilgili çok mutluyum, umarım daha fazlası olur. Biz kadınlar da çok komiğiz. Gülmeyi de çok seviyoruz, bütün kadınlar sahneye çıksın" dedi.